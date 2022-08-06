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Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

06.08.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Ferhat G idaresindeki 81 KE 264 plakalı hafif ticari araç, D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu yolu Suncuk Köyü Sapağında, Fatih Özkan yönetimindeki 81 BE 422 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Devrilen otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye Özkan, Elmas Topal, Ayşe Çetin ve Emine Ceylan Gülaçtı yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan müdahalelere rağmen Ayşe Çetin ve Elmas Topal'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu Çamköy Mevkisi Düzce İstikametinde Fırat Tıngıroğlu idaresindeki 14 AAC 351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girip devrildi.

Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan İlknur Sivrioğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Düzce kaza ölü

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