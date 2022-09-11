YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

11.09.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Batuhan Beşer (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.

Motosikletteki Ömür Gedik (18) kaza yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Beşer de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce motosiklet bariyer kaza öldü

Düzce Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:25
Öğle
12:57
İkindi
16:31
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.