Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
Batuhan Beşer (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.
Motosikletteki Ömür Gedik (18) kaza yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Batuhan Beşer de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü
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