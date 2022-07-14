YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

14.07.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Akçakoca-Karasu bağlantı yolunda Akçakoca yönünde ilerleyen Ali Paşa Dalançıkan idaresindeki 81 DP 405 plakalı otomobil, Edilli Köyü Plajı mevkisinde, plajdan ana yola çıkmaya çalışan İbrahim Göl yönetimindeki 81 ACH 216 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve kaza kırım ekiplerince çıkarılan Meliha Dalançıkan'ın (81) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe (50), Hanife (15) ve Şevval Göl (13) ile Nurten Dalançıkan (52) ise sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce Akçakoca ölü yaralı

Düzce Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:34
Yatsı
22:19
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.