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Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

19.07.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolunda Rıdvan O. idaresindeki 59 ZE 479 plakalı cip, Yakabaşı mevkisinde, K.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsünün, uzun süre yolda sürüklenmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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