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Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

03.08.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan otel sahibi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'nde otel işleten Suat Öztürk, tesiste kullanılan jeneratördeki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı.

Durumu fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

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