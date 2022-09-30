Düzce'de huzurevi sakinleri fidan dikti

Düzce'de huzurevi sakinlerine yönelik fidan dikme etkinliği düzenlendi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Akçakoca Huzurevi'nde kalan 50 huzurevi sakini, Dadalı köyünde orman işletme çalışanlarının yardımıyla birer fidan dikti.

Kaymakam Mustafa Can, gazetecilere, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Yaşlıların büyük bir değer olduğunu dile getiren Can, "Ağaçlandırma bizler için ülkemiz için dünya için olmazsa olmazımızdır. Bu anlamlı günde biz de iz bırakmak, hatıra bırakabilmek adına büyüklerimiz adına bu etkinliği gerçekleştirdik. 50 büyüğümüzle beraber 50 fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.