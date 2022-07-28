Düzce'de "Kusursuz Kafe"nin özel çalışanlarına egzersiz

Düzce Belediyesi Spor Akademisince başlatılan proje kapsamında, engelli özel bireylerin görev yaptığı "Kusursuz Kafe" çalışanlarına spor yaptırılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından hazırlanan "Spor Şehri Düzce" projesi çerçevesinde kurulan Spor Akademisi, şehrin dört bir yanında her yaştan Düzceli'nin spor yapmasına imkan sağlıyor.

Haftanın üç günü Düzcelileri sporla buluşturan Spor Akademisi'nin son durağı Kusursuz Kafe oldu.

Burada oluşturulan spor alanı ile uzman eğitmenler tarafından kafenin özel personellerine yönelik müzik eşliğinde egzersiz hareketleri yaptırıldı.

Eğitmenlerin gösterdiği hareketleri yapmak için çaba sarf eden özel çalışanlar, bir yandan spor yaparken bir yandan da eğlenceli zaman geçirdi.