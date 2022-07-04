YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

04.07.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için başlatılan arama çalışmalarının 7. gününde de sonuç alınamadı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlarının ara verdiği çalışmalara, yarın erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu.

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Düzce arama

Düzce Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:22
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:38
Yatsı
22:26
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.