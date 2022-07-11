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Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

11.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 200 yıllık çantı (kütük) evlerinin bulunduğu mahallede geleneksel şenlik düzenlendi.

Akçakoca Belediyesince Yukarı Mahalle'de gerçekleştirilen "Mahallede Şenlik Var" etkinliği, tarihi çarşıdan bando eşliğinde yürüyüşle başladı.

Daha sonra kadınlar tarafından kurulan yöresel ürünler pazarında alışveriş yapan katılımcılar, tarihi evleri gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yöresel kıyafetlerini giyen bazı kadınlar da bando takımının şarkıları eşliğinde oynayarak eğlendi.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, gazetecilere, tarihi etkinliğe katılımın güzel olduğunu söyledi.

Mahallelinin, Akçakoca'nın ve kentin tanıtılmasına katkı sunduğunu dile getiren Can, "Burada bayanlar el emeği göz nuru, yeme içme, kıyafet ve doğal ürünleri bir şekilde insanlarımızla buluşturuyor. Hem kendilerine hem de ailelerine ekonomik gelir elde ediyorlar. Hem ilçemize hem yöremize katkı sunuyorlar. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da salgın nedeniyle ara verdikleri mahalle şenliklerini tekrar yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Bu süreci kademe kademe farklı yerlere getirmek için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Gelecek yıl bu mahallemizi daha da güzelleştireceğiz." diye konuştu.

Şenlik hafta sonuna kadar sürecek.

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

Düzce'de tarihi mahallede düzenlenen şenlik renkli görüntülerle başladı

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