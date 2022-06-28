Düzce'de sağanakla debisi yükselen dere kenarındaki binalarda çökmeler meydana geldi.
Dünden bu yana etkisini sürdüren sağanağın ardından Beyköy beldesinden geçen derenin debisi yükseldi.
Dere yatağı kenarında bulunan yolda ve inşaat halindeki 5 katlı binaların bir kısmında çökme yaşandı.
Binalarda yaşanan çökme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı
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