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Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

28.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de sağanakla debisi yükselen dere kenarındaki binalarda çökmeler meydana geldi.

Dünden bu yana etkisini sürdüren sağanağın ardından Beyköy beldesinden geçen derenin debisi yükseldi.

Dere yatağı kenarında bulunan yolda ve inşaat halindeki 5 katlı binaların bir kısmında çökme yaşandı.

Binalarda yaşanan çökme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

Düzce'de taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

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