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Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

17.10.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası parklarda, sonbahara has sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim.

Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle farklı renklere büründü.

Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği bölge, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
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