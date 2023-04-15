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  4. Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Takım: 'Bize mesaj yollamadı!', Anne: 'Telefonu boşaltılmış!'

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Takım: 'Bize mesaj yollamadı!', Anne: 'Telefonu boşaltılmış!'

15.04.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın takımı Igor Gorgonzola Novara, Türkiye ve İtalya basınında yayımlanan bazı iddiaları yalanladı. Takım, Ituma’nın ölümünden önce ekip arkadaşlarına veda mesajı yolladığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Igor Gorgonzola Novara’nın dün akşam yaptığı basın açıklamasında, ''Julia takım arkadaşlarına, teknik ekibe ya da yönetime hiçbir şekilde veda mesajı yollamamıştır'' denildi. Ayrıca ‘’Julia’nın durumundan endişe eden üçüncü şahısların, trajediden önce takım arkadaşlarıyla temas kurduğu söylentilerinin tamamen yanlış olduğu’’ belirtildi.

Takım adına ortak açıklamada, ''Julia'nın acısını bizimle paylaşmasını çok isterdik'' denildi ve ''Herkesten ruh halimize saygı duymasını istiyoruz'' ricası aktarıldı.

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Igor Gorgonzola Novara Başkanı Suor Giovanna Saporiti de "Julia'nın sıkıntısını önleyemediğimiz ve zamanında müdahale etme fırsatı bulamadığımız için bugün hepimiz kendimizi çaresiz ve mağlup hissediyoruz… Julia bize açılmadı; kırılganlığını güçlü, kibar, neşeli, kararlı bir kız görünümünün arkasına gizlemek için ördüğü duvarı aşamamış olmanın pişmanlığı hep bizimle olacak" dedi.

Saporiti, bu olayın ardından şok içinde olan takım oyuncuları ve ekip üyelerine profesyonel psikolojik destek sağlandığını da belirtti.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSIN"

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Ebrar Karakurt'un da aralarında olduğu bazı takım arkadaşları da sosyal medyada Julia Ituma için mesajlar yayımladı. Karakurt, Ituma ile sarılırken görüldüğü bir fotoğrafı Instagram’da paylaşarak "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilsem. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat’" diye yazdı.

ANNE: "TELEFONU BOŞALTILMIŞ!"

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Türkiye’de dün Hürriyet gazetesi kaynaklı haberlerde Julia Ituma’nın "kendisini camdan atmadan önce" takımın Whatsapp grubuna veda mesajı yazdığı öne sürülmüştü.

İtalya’da yayımlanan La Repubblica gazetesi de Ituma’nın son telefon görüşmelerinden birini liseden bir arkadaşı ile yaptığını iddia ederek, "Gençlerin yaptığı şekilde kavga ettiler. Sevgililer miydi? Bilinmiyor, ama uzun ve ağır şekilde tartıştılar. Öyle ki sonra çocuk, Julia’nın sakin olduğundan emin olmak için Lucia’ya (Julia Ituma’nın aynı odada kaldığı takım arkadaşı) mesajlar yolladı" diye yazmıştı.

La Repubblica bugün de, Ituma’nın cep telefonundaki mesajların ve arama kayıtlarının silindiğini yazdı.

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Gazete, polisin incelemeleri tamamladıktan sonra telefonu İtalyan konsolosluğuna teslim ettiğini, Julia Ituma’nın annesi Elizabeth’in de telefonu gördüğünü belirtti. Habere göre Ituma’nın annesi "Telefonu gördüm ama tamamen boştu. SMS’ler, arama kayıtları ve Whatsapp mesajları silinmişti. Hatta Whatsapp uygulaması yoktu" dedi.

Anne, "Müfettişler ölmeden önce kiminle konuştuğunu, sohbet ettiğini anlamak için içeriği mutlaka kopyalamışlardır. Ama ben de bilmek istiyorum, buna hakkım var" dedi.

18 yaşındaki Julia Ituma'nın naaşının bugün İtalya'ya getirilmesi ve gelecek Salı günü Milano’da cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor. (BBC)

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