Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte düğün konvoyundan ilk kareler

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün 4'üncü kez mutluluğa evet dedi. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, bugün Dubai'de dünyaevine girdi.
2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş dünyaevine girdi. Bu evlilikten Alara adında bir kızı olan şarkıcının Murat Özdemir ile nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.
İkilinin ilişkileri hakkında iddialar ortalıkta dolaşırken bugün düğün öncesi ve sonrası yeni görüntüler sosyal medyada yer aldı.
Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcının Dubai'de konvoyu selamlarken görüntüleri de yer aldı.
Ünlü çiftin mutluluğa 'evet' demeden önce evden çıkarken görüntüler de sosyal medyada ilgi topladı.
Çift bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi.