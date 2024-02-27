MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte düğün konvoyundan ilk kareler

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte düğün konvoyundan ilk kareler

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 20:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir Dubai'de dünyaevine girdi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Gündeş düğün sonrası sosyal medya hesabından mutluluk pozunu da paylaştı. İşte düğünden kareler ve Ebru Gündeş'in paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün 4'üncü kez mutluluğa evet dedi. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, bugün Dubai'de dünyaevine girdi.


Youtube

2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş dünyaevine girdi. Bu evlilikten Alara adında bir kızı olan şarkıcının Murat Özdemir ile nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.

SOSYAL MEDYADA DÜĞÜNDEN KARELER YAYINLANDI!

SOSYAL MEDYADA DÜĞÜNDEN KARELER YAYINLANDI!

İkilinin ilişkileri hakkında iddialar ortalıkta dolaşırken bugün düğün öncesi ve sonrası yeni görüntüler sosyal medyada yer aldı.

DÜĞÜN KONVOYU!

DÜĞÜN KONVOYU!

Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcının Dubai'de konvoyu selamlarken görüntüleri de yer aldı.

Ünlü çiftin mutluluğa 'evet' demeden önce evden çıkarken görüntüler de sosyal medyada ilgi topladı.

Çift bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş evlilik Murat Özdemir ünlü şarkıcı yaşında
En Çok Okunan Haberler
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte düğün konvoyundan ilk kareler

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte düğün konvoyundan ilk kareler

Vakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor

Vakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Arda Güler ezeli rakibe gidiyor!

Arda Güler ezeli rakibe gidiyor!

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.