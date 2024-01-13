Ebru Polat derin dekolteli paylaşımıyla 'Dilber Senin Evin Yok Mu' şarkısına eşlik etti! Paylaştığı videoya düştüğü not ise dikkat çekti: 'İzleyince bağ bahçe satılıyor'

Dilber Senin Evin Yok Mu şarkı sözleri, İnci Taneleri dizisi başlamadan popüler olmuştu. Pavyonda dans eden bir kadını canlandıran Hazar Ergüçlü'nün, Sincanlı Erkal'ın söylediği 'Dilber Senin Evin Yok Mu' isimli şarkıda performans göstermesi ilgi çekmişti. Şarkı bir anda bütün sosyal mecralarda gündem olmayı başardı. Hal böyle olunca birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıyı dinlerken çektikleri videoları paylaştı.

