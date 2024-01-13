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  4. Ebru Polat derin dekolteli paylaşımıyla 'Dilber Senin Evin Yok Mu' şarkısına eşlik etti! Paylaştığı videoya düştüğü not ise dikkat çekti: 'İzleyince bağ bahçe satılıyor'

Ebru Polat derin dekolteli paylaşımıyla 'Dilber Senin Evin Yok Mu' şarkısına eşlik etti! Paylaştığı videoya düştüğü not ise dikkat çekti: 'İzleyince bağ bahçe satılıyor'

13.01.2024 17:04 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat son paylaşımıyla da adından yine söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir video paylaştı. 'Dilber Senin Evin Yok Mu' şarkısını dinleyen Polat'ın derin dekolteli elbisesi dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ayrıca şarkıya eşlikte etti.

Dilber Senin Evin Yok Mu şarkı sözleri, İnci Taneleri dizisi başlamadan popüler olmuştu. Pavyonda dans eden bir kadını canlandıran Hazar Ergüçlü'nün, Sincanlı Erkal'ın söylediği 'Dilber Senin Evin Yok Mu' isimli şarkıda performans göstermesi ilgi çekmişti. Şarkı bir anda bütün sosyal mecralarda gündem olmayı başardı. Hal böyle olunca birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıyı dinlerken çektikleri videoları paylaştı.

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PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştığı bir video gündem oldu. Videoda Polat, derin dekolteli bir kıyafetle Sincanlı Erkal'ın söylediği 'Dilber Senin Evin Yok Mu' isimli şarkıyı dinledi. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Polat, paylaşımına 'Biraz izleyince bağ bahçe satılıyor' notunu düştü. Paylaşımda şarkıcının şarkıya ayrıca eşlik ettiği de görüldü.

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