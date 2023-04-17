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  4. Ebru Polat'ın yüzünü görenler şoke oldu! Yaptırdığı yeni estetikleri saydı

Ebru Polat'ın yüzünü görenler şoke oldu! Yaptırdığı yeni estetikleri saydı

17.04.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen Ebru Polat'ın yüzünü görenler şoke oldu! Yaptırdığı yeni estetikleri sayan Ebru Polat'a "Eski yüzünüz daha güzeldi" yorumları yağdı.

Hem cesur pozları hem de özel hayatıyla sık sık konuşulan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşınca tepki çekmişti.

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Polat şimdi de yüzünde yaptırdığı yeni estetikleri saydı. Şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem oldu.

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"Eski yüzün daha iyiydi" yorumları alan Ebru Polat bu yorumlar sonrası "Şu an aşırı ödenm var yüzde 80 ödemli. 3 aya oturacak yüz" dedi.
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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat sosyal medya

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