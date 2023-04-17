Ebru Polat'ın yüzünü görenler şoke oldu! Yaptırdığı yeni estetikleri saydı

Hem cesur pozları hem de özel hayatıyla sık sık konuşulan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşınca tepki çekmişti.

Polat şimdi de yüzünde yaptırdığı yeni estetikleri saydı. Şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem oldu.

"Eski yüzün daha iyiydi" yorumları alan Ebru Polat bu yorumlar sonrası "Şu an aşırı ödenm var yüzde 80 ödemli. 3 aya oturacak yüz" dedi.

