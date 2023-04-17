Yetenek yarışmasında şoke eden anlar! Kendini herkesin önünde ateşe verdi

Britanya'nın yetenek yarışması "Britain's Got Talent" genelde Amanda Holden'ın bilerek verdiği frikiklerle tepki çekerdi. Ancak bu sefer durum değişti. Yetenek yarışmasında şoke eden anlar yaşandı.

Britanya'nın Got Talent izleyicileri, bir yarışmacının bir rubik küpünü çözmek için kendini ateşe vermesinin ardından gösteriyi eleştirdi.

"KABUL EDİLEMEZ" YORUMLARI

Twitter'a giren hayranlar öfkeden kudurdular ve bir aile şovu için "gülünç derecede tehlikeli" anı "tamamen kabul edilemez" buldular.



O an, profesyonel dublör Thomas Vu'nun, ikonik 80'ler yapbozunu hızla çözerken ateşe verilmeden önce alev geciktirici bir jelle kaplandığını gördü.



Jüri üyeleri tarafından ayakta alkışlanan gösteri büyük tepki çekti. İzleyiciler "Kesinlikle doğru değil, kendinizi ateşe veriyorsunuz, bunu evde denemeyin. İzin verilmemeli" dedi.



