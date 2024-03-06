Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan büyüdü, koca delikanlı oldu! Son hali görenleri şaşırttı: "Ana oğul değil, abla kardeş gibiler"

Ünlü manken Ebru Şallı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.
Ebru Şallı, 20 yaşına giren oğlu Beren Tan ile verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Şallı, paylaşıma "İyi ki doğdun Berommmm! Ne ara 20 oldun sen! İyi ki seni doğurmuşum! notunu düştü.
Binlerce beğeni alan fotoğrafa "Ana oğul değil, abla kardeş gibiler", "Mutlu yıllar", "Maşallah çok yakışıklı" gibi yorumlar yapıldı.
10 yaşındaki oğlu Pars'ı 2020 yılında lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, zor günler yaşamıştı.