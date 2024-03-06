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  4. Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan büyüdü, koca delikanlı oldu! Son hali görenleri şaşırttı: "Ana oğul değil, abla kardeş gibiler"

Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan büyüdü, koca delikanlı oldu! Son hali görenleri şaşırttı: "Ana oğul değil, abla kardeş gibiler"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 10:06
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Ünlü manken Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı karelerle kutladı. Beren ile pozunu paylaşan Şallı'nın bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü manken Ebru Şallı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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OĞLUYLA POZLARI GÜNDEM OLDU

Manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.

Ebru Şallı, 20 yaşına giren oğlu Beren Tan ile verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. 

Şallı, paylaşıma "İyi ki doğdun Berommmm! Ne ara 20 oldun sen! İyi ki seni doğurmuşum! notunu düştü.

Binlerce beğeni alan fotoğrafa "Ana oğul değil, abla kardeş gibiler", "Mutlu yıllar", "Maşallah çok yakışıklı" gibi yorumlar yapıldı.

10 yaşındaki oğlu Pars'ı 2020 yılında lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, zor günler yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Manken
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