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Ebru Şallı oğlu Beren Tan'ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 16:47
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Ünlü manken Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ı paylaştı. Anne oğulun Instagram'daki pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 20 yaşındaki Beren Tan yakışıklılığıyla dikkat çekti.

Ünlü manken Ebru Şallı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa oğlu Beren Tan ile pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile Barselona tatiline çıktı. Ünlü isim oğlu ile karelerini peş peşe paylaştı.

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Ebru Şallı'nın "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyadan tam not aldı. 20 yaşındaki Beren Tan'a yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Anne oğulun karelerin; 'çok güzelsiniz', 'oğlun olay', 'güzelliği annesinden', 'çocuğun kalitesi bile belli', 'asaletli bir duruşu var', 'oğlu karizma' gibi yorumlar yapıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Ebru Şallı
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