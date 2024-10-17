Ebru Şallı oğlu Beren Tan'ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü manken Ebru Şallı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa oğlu Beren Tan ile pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile Barselona tatiline çıktı. Ünlü isim oğlu ile karelerini peş peşe paylaştı.

Ebru Şallı'nın "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyadan tam not aldı. 20 yaşındaki Beren Tan'a yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Anne oğulun karelerin; 'çok güzelsiniz', 'oğlun olay', 'güzelliği annesinden', 'çocuğun kalitesi bile belli', 'asaletli bir duruşu var', 'oğlu karizma' gibi yorumlar yapıldı.