Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün 3 katlı villası! Eve fazla eşya almıyor sebebi ise...

Bir dönem podyumların aranan isimlerinde olan Ebru Şancı Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği bırakmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şancı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk şimdi de 3 katlı villalarıyla gündeme geldi. Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ve çocuklarıyla yaşadığı üç katlı evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın’a açan Şancı evine 8 yıldır hiç misafir gelmediğini söyledi.
Şancı açıklamasında "Evime 8 yıldır misafir gelmiyor, bizi misafirliğe davet ediyorlar, sonra çocukları görünce bir daha çağırmıyorlar. Çocuklarım şımarık değil yaramaz" dedi.
Annesi, kayınvalidesi, 3 çocuğu ve 7 köpeğiyle 3 katlı bahçeli villada yaşayan Ebru Şancı'nın evi sade dekoruyla dikkat çekiyor. Çocukları küçük olduğu için süslü bir ev tercih etmeyen Şancı, 'Çocuklar kırdığı için az eşyam var benim evim süslü bir ev değil' diyor.
Büyük bir salonu olan evde mobilyalar ağırlıklı olarak beyaz tercih edilmiş. Oldukça sade ve şık lacivert renkte l koltuğu ahşap yemek masası tamamlıyor.
İkizlerin odası da yine pembe ağırlıklı ve oldukça sade. Evin alt katında yer alan giyinme odası da Ebru Şancı'nın favori alanlarından...