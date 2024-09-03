Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün 3 katlı villası! Eve fazla eşya almıyor sebebi ise...

Annesi, kayınvalidesi, 3 çocuğu ve 7 köpeğiyle 3 katlı bahçeli villada yaşayan Ebru Şancı'nın evi sade dekoruyla dikkat çekiyor. Çocukları küçük olduğu için süslü bir ev tercih etmeyen Şancı, 'Çocuklar kırdığı için az eşyam var benim evim süslü bir ev değil' diyor.