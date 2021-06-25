Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ece Çeşmioğlu'nun düğün tarihini açıklamasıyla gündeme geldi. İki Aile, Tutunamayanlar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu ne zaman evleniyor? İşte ayrıntılar...
Ece Çeşmioğlu kimdir?
Son olarak Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat vermesiyle adından söz ettiren Taner Ölmez ile evlilik hazırlıklarına başlayan Ece Çaşmioğlu merak edilmeye başlandı.
ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?
Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitimini tamamladı. Ünlü oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Çocuklar Duymasın adlı dizide yaşadı.
Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır.
Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk performansını göstermektedir. Güzelliği ile adından söz ettiren oyuncunun boyu 1,63'tür.
Rol aldığı yapımlardan bazı şu şekildedir: Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.
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