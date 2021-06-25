Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ece Çeşmioğlu'nun düğün tarihini açıklamasıyla gündeme geldi. İki Aile, Tutunamayanlar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu ne zaman evleniyor? İşte ayrıntılar...