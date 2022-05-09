MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin annesiyle pozunu 'İkizim' notuyla paylaştı!

Ece Seçkin annesiyle pozunu 'İkizim' notuyla paylaştı!

09.05.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ece Seçkin iddialı tarzıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ece Seçkin son olarak annesiyle pozunu paylaşınca olay oldu. Ece Seçkin kendisine çok benzeyen annesini "İkizim" notuyla paylaştı.

Ece Seçkin 2. Lig’e çıkan Düzcespor’un şampiyonluk konserine çıkacak iken yaşananlar gündem olmuştu. Düzce Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin “Bayan şarkıcı getirmek Düzce’ye yakışmaz. Sınırları aşmadan kutlama yapalım” diye açıklama yapınca Ece Seçkin “Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz. Kadınları susturamazsınız" diyerek olay olmuştu.

Ece Seçkin şimdi ise annesiyle verdiği pozla gündemde.

ece

Ece Seçkin annesiyle pozuru "İkizim. Allah seni başımdan eksik etmesin" notuyla paylaştı.

Anne-kızın aşırı benzerliğine "Yok artık" yorumları yapıldı.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Çin'de kızıl gökyüzü! Merakla beklenen açıklama geldi

Çin'de kızıl gökyüzü! Merakla beklenen açıklama geldi

Her yerden dekolte! Gençlere meydan okudu

Her yerden dekolte! Gençlere meydan okudu

İlginizi Çekebilir

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.