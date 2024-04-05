Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank maçında alınan sayının ardından Cansu ve Ali Frantti'nin sevinci olay oldu!

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya geldi. Vakıfbank'ın rakibini 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit final serisinde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

DUDAK DUDAĞA SEVİNÇ

Mücadelenin ilk dakikalarında oldukça ilginç bir an yaşandı. Alınan bir sayının ardından Vakıfbank oyuncuları sevinç yaşarken istemeden Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi.

İki oyuncunun verdiği tepki ise herkesi güldürdü.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)

