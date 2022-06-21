EDİRNE (AA) - Edirne Sarayı'na açılan tarihi Fatih Köprüsü'nün gözlerini tıkayan kütükler AFAD tarafından çıkarıldı.
Tunca Nehri üzerindeki tarihi taş köprünün gözleri yıkılan ağaçların sürüklenmesiyle tıkandı.
Su akışını engelleyen kütükler ve ağaç parçalarının kaldırılması için AFAD'dan yardım istendi.
Halat ve merdiven yardımıyla gözlere ulaşan AFAD personeli kütükleri elektrikli testereyle küçük parçalara ayırdı.
Ardından Osmanlı'nın ilk devlet saray olan Edirne Sarayı ile Sarayiçi Adası'na bağlantıyı sağlayan köprünün gözleri ağaç parçalarından temizlendi, suyun akışı normale döndü.
Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi
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