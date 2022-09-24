Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Evde bulunan Selma Baraz (68) komşularından kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Bu sırada olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baraz ve evinde beslediği köpeği mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkmayı başardı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
- Evde bulunan yaşlı kadın ve köpeği komşularının yardımıyla binadan çıktı
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