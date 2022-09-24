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Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

24.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bulunan yaşlı kadın ve köpeği komşularının yardımıyla binadan çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Evde bulunan Selma Baraz (68) komşularından kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Bu sırada olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baraz ve evinde beslediği köpeği mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

- Evde bulunan yaşlı kadın ve köpeği komşularının yardımıyla binadan çıktı

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

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