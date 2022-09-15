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Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

15.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılacak suyun tarımsal sulamada kullanılabileceğini söyledi.

Tesiste incelemelerde bulunan ve firma yetkililerinden bilgi alan Gürkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin inşaatının tamamlandığını mekanik işlemlerin ise sürdüğünü ifade etti.

Yıl sonuna kadar yapım çalışmalarının bitirileceğini anlatan Gürkan, şehrin tüm atık suyu ve yağmur toplama kanallarıyla gelen suyun tesiste arıtılacağını dile getirdi.

Gürkan, doğa dostu bir tesis yapıldığını ve tesise gelen tüm atık suların işlendikten sonra ortaya çıkan suyun yararlı şekilde kullanılmasını istediklerini belirtti.

Tesisin bulunduğu bölgenin tarım alanlarıyla çevrili olduğunu ve arıtılan suyun tarımda kullanılabileceğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu su tarımsal amaçlı da kullanılabilir bütün bilim insanları bunu tavsiye ediyorlar. Etrafımız tarlalarla dolu, hemen 600 metre ileri de Meriç Nehri var. Bu tesis bittikten sonra, yılbaşından sonra işletmeye aldığımızda buradan üretilecek arıtılmış su doğanın düşmanı değil, tam tersine dostu olan bir arıtılmış su çıkacak. Tarımsal üretimde kullanılması için arkadaşlarımızla, çiftçilerimizle görüşeceğiz. Tarımda kullanıldığında verim artıyor, Meriç Nehri'ne salarsak nehirdeki canlı yaşamını, biyosfer ortamını arttıran bir özelliği olacak."

Eğer bu arıtılmış suyu tarımda kullanırsanız örnek olarak söylüyorum birim başına 100 kilogram ürün alıyorsanız 120, 150 kilogram alacaksınız, daha fazla alacaksınız. Bu bölgede zaten ağırlıklı olarak çeltik ve ayçiçeği ekim sahası. Üretici kooperatifimiz var burada Kirişhane Sulama Kooperatifi. Onlarla konuşacağız, onlara da verebiliriz."

Gürkan, tesiste arıtma süreci sonrası ortaya çıkan çamurdan enerji elde edilebilmesi için çalışma yapılacağını da sözlerine ekledi.

Tesisin kullanıma girmesinin ardından günlük 38 bin metreküp atık suyun arıtılması hedefleniyor.

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

Edirne'de arıtılacak atık su tarımsal sulamada kullanılacak

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