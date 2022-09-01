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Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

01.09.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

EDİRNE (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Edirne'deki balıkçı tezgahları şenlendi.

Tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara çeşit çeşit balıkla döndü.

Ege, Marmara ve Karadeniz'de yakalanan balıklar Edirne Balık Pazarı'ndaki tezgahları süsledi. Tezgahlarda en çok palamut ve hamsi ilgi gördü.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, balık sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İleriki günlerde tutulacak balık miktarının artacağını ve fiyatların düşeceğini belirten Çimen, "Vira bismillah diyerek sezona başladık. Bugün itibarıyla balıklarımız biraz az ama önümüzdeki haftadan itibaren bolluk bekliyoruz. Bu sene umut var, her sene olduğu gibi. Şu anda herkesin gözü palamutta. Tanesi 80 lira, bollaştığında 30 liraya kadar düşmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Münir Paker ise tezgahlarını güzel bir şekilde hazırladıklarını dile getirdi.

İlk bolluğun palamutta yaşanmasını beklediklerini anlatan Paker, "Sezon başladı, şu an mutluyuz. İnsanlarda 4 buçuk ayın özlemi var. Biz de tezgahlarımızı açtık, sevinçliyiz. Havaların biraz daha soğumasıyla balık daha da bollaşacaktır." diye konuştu.

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

Edirne'de balıkçı tezgahları yeni sezonun ilk balıklarıyla çeşitlendi

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