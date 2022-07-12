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Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

12.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

EDİRNE (AA) - Kültür ve turizm kenti Edirne'de Selimiye Meydanı ve tarihi çarşılarda hareketlilik devam etti.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, Selimiye Meydanı başta olmak üzere tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, kentin turistik noktalarını gezip fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçiler, Osmanlı'dan günümüze miras çarşıları gezerek kente özgü hediyelik eşyalardan satın aldı.

Ailesiyle Ankara'dan kente gelen Murat Kaçmaz, AA muhabirine, bayram tatilini Edirne'yi gezerek değerlendirdiğini söyledi.

Edirne'nin tarihi ve turistik bir şehir olduğunu belirten Kaçmaz, "Bayramda boş vaktimizi çocuklarımızla beraber değerlendirmek üzere yolculuğa çıktık. Tarihi bir şehir ve tarihi dokusu güzel. Her şey yan yana, tarihi yapılar bir arada. Bayramda ailemizle birlikte önceden ziyaret etmediğimiz yerleri gezerek yeni yerler keşfediyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen İsmail Sertkaya ise Türkiye'nin her yerinin ayrı bir güzellikte olduğunu dile getirdi.

Selimiye Meydanı'nın yenilendikten sonra ilk kez gezdiğini ve beğendiğini aktaran Sertkaya, Edirne'nin tarihi ve kültürel yapısıyla ön plana çıktığına dikkati çekti.

Belçika'dan gelen Hasan Türkmen de tatillerinin bir bölümünü Edirne'ye ayırdıklarını belirtti.

- Esnaf yoğunluktan memnun

Selimiye Meydanı esnafından Nejat Yavuz, kentte bayram bereketi yaşandığını söyledi.

Bayramın son gününde turist hareketliliğinin göze çarptığını ifade eden Yavuz, "Bayramda ziyaretçilerimiz çoğaldı. Kurban kesme telaşı bittikten sonra vatandaşlar keyifle kenti geziyor. Herkes çok memnun. Hem yakından hem uzaktan gelen ziyaretçilerimiz var. Demek ki Edirne artık bir cazibe merkezi oldu. Bu yoğunluktan esnaf olarak memnunuz." dedi.

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

Edirne'de bayram yoğunluğu sürdü

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Anahtar Kelimeler:
Edirne bayram yoğunluk

Edirne Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

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İkindi
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