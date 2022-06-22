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Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

22.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında 271 üreticiye 8 bin 575 dekara ekilmek üzere 4 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılmaya başlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yağlık hibrit ayçiçeği tohumu dağıtılıyor.

Bakanlığın çatı projesi altında Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce geliştirilen "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında, tarlasındaki buğday ve arpayı biçen 271 üreticiye ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuluyor.

Bu kapsamda çiftçilere 8 bin 575 dekara ekilmek üzere 4 ton yağlık hibrit ayçiçeği tohumu yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılmaya başlandı.

Proje sonunda 1750 ton ayçiçeği üretimi bekleniyor.

Edirne'de geçen yıl üretim sezonunda 1 milyon 73 bin 508 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılarak 285 bin 286 ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirildi.

Bu yıl ise ayçiçeğinin ekim alanı arttı. Bu sezon 1 milyon 200 bin dekar alanda ekim yapıldı. Mayıs ve haziran aylarında alınan yağışların etkisi ile ayçiçeklerinin gelişimlerinin oldukça iyi olduğu değerlendiriliyor.

Kemalköy köyünden tohumları almak üzere İl Müdürlüğüne gelen Erol Köse, AA muhabirine, kendilerine verilen tohum desteğinden memnun olduklarını söyledi.

Buğdayı biçtiğini ikinci ürün olarak ayçiçeği ekeceğini ifade eden Köse, desteklerden memnun olduklarını aktardı.

Bir başka üretici Şafak Demirtaş ise buğdayını biçtikten sonra ikinci ürün olarak ayçiçeği ekeceğini anlattı.

Bugün ikinci ürünü teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için kendilerine dağıtılan ayçiçeği tohumlarını aldığını belirten Demirtaş, verilen destekten memnun olduğunu dile getirdi.

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

- Kentte "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında 271 üreticiye 8 bin 575 dekara ekilmek üzere 4 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılmaya başlandı

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

Edirne'de buğday, arpa biçilen yere Bakanlık desteğiyle ayçiçeği ekilecek

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