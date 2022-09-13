Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, kentte geçen yıl 411 bin ton civarında gerçekleşen çeltik üretiminin bu yıl daha da yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Vali Kırbıyık, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen Çeltik Tarla Günü etkinliğinde, kentin tarımsal kapasitesinin önemine değindi.

Çeltiğin, Edirne'nin bir markası olduğunu belirten Kırbıyık, "Yıllar itibarıyla değişkenlik gösterse de neredeyse sofraya konulan iki tabaktan biri Edirne'de üretilen pirinçle sofralara geliyor. Çeltik üretiminde Türkiye'de öncü il Edirne." dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bu konuda önemli çalışmalar yaptığını anlatan Kırbıyık, "Enstitünün bugüne kadar denediği, ürettiği, çiftçimizin hizmetine sunduğu onlarca yeni çeşit var. Türkiye genelinde kullanılan ve çiftçimizin büyük memnuniyet duyduğu tohumların büyük kısmı bu enstitümüzde geliştirildi."diye konuştu.

İki hafta içerisinde çeltik hasadının başlayacağına işaret eden Kırbıyık, şöyle devam etti:

"İlimiz itibarıyla bakacak olursak, geçtiğimiz yıl yaklaşık 515 bin dekar alanda çeltik üretiminin yapıldığını görüyoruz. Rekolte miktarına bakacak olursanız 411 bin ton civarında üretim gerçekleştirmişiz. Dekar başına yaklaşık 800 kilogram civarında bir ortalama değerimiz var ki bunun üzerine çıktığımız yıllar da çok da sıkça rastladığımız bir durum. Bu yıl da inşallah rekolteyi daha yüksek bekliyoruz. Çeltik için inşallah iyi bir yıl olacak."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kovid-19 salgını sürecinde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırbıyık, çeltik ıslahında görevli mühendislere plaket verdi, ardından beraberindekilerle deneme sahalarını gezerek çeltik üretimi hakkında bilgi aldı.