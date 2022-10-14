YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

14.10.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, devlet destekli damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi yapan üreticiler, yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının yapıldığı kentte, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında bu yıl üreticilere yüzde 75'i hibe olmak üzere 5 bin 200 kilogram tohum dağıtıldı.

Mayıs ayında ekimi yapılan tohumların gelişip olgunlaşmasının ardından hasada başlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bu tarlalarda inceleme yaptı.

Damla sulama yöntemiyle ekim yoluna giden üreticilerin iyi verim aldığını belirten Bayazıt, projeden yararlanarak ekim yapan üretici Necdet Dalgıç'ın dekar başına 872 kilo verim elde ettiğini söyledi.

Üreticilere yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Bayazıt, "Çiftçimiz yaptığı çeltik hasadı sonrasında 20 dekar cammeo çeltik çeşidinden 63 randımanlı 17 bin 450 kilogram verim elde etti. Aldığı sonuçlardan çok memnun olduğunu ve bir sonraki yıl tekrar damla sulama çeltik ekeceğini belirtti." dedi.

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
devlet desteği

Edirne Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
13:05
İkindi
16:10
Akşam
18:43
Yatsı
20:02
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.