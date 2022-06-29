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Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

29.06.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçeye Meriç istikametinden girişler alternatif yollardan sağlanıyor.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonuna LPG getiren tanker, ilçeye 1 kilometre kala tarlaya devrildi.

Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerden LPG sızma ihtimaline karşı yol, jandarma tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İpsala'ya Meriç istikametinden girişler, Turpçular köyü istikametinden sağlanıyor.

Devrilen tankerin, vinç yardımıyla kaldırılacağı belirtildi.

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

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