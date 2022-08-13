YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

13.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de resim sanatında kendisini geliştiren 47 yaşındaki ev hanımı Özlem Özkal, açtığı sergi salonunda yaptığı resimleri internet üzerinden satışa sundu.

İranlı bir ressamdan yağlı boya teknikleri eğitimi alan Özkal, evinin bir bölümünü resim atölyesine çevirdi.

Yaptığı tablolar evine sığmayınca hayalini gerçekleştirip sergi salonu açan 4 çocuk annesi Özkal, çalışmalarını burada sürdürüyor.

800'ü aşkın yağlı boya tablo yapan ev hanımı ressam, tablolarını sergi salonunda ve internetten satıyor.

Özlem Özkal, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana resme ilgi duyduğunu ve ilk yağlı boya tablosunu lise yıllarında yaptığını söyledi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Özkal, "3,5 yıldır profesyonel olarak resim yapıyorum. Aynı zamanda internet üzerinden ve sergi salonunda eğitim de veriyorum. İlk kişisel sergimi iki hafta önce Bedesten Çarşısı'nda açtım." diye konuştu.

Resmin özveri ve sabır gerektiren bir sanat olduğunu ifade eden Özkal, "Yıllardır vazgeçemediğim bir aşktı, vazgeçilmez bir tutkuydu resim benim için. Yeri geldi günde 16 saat bir resmin karşısında durdum." dedi.

Özkal, sergiler açmayı hedeflediğini kaydetti.

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ressam

Edirne Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:13
Öğle
13:24
İkindi
17:15
Akşam
20:25
Yatsı
21:58
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.