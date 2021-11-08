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Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

08.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor.

Edirne Balık Pazarı'nda bolluğu ve ucuzluğuyla tezgahları renklendiren hamsi, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Vatandaşlar uygun fiyatıyla hamsiye talep gösteriyor, bol bol hamsi satın alıyor.

Balıkçı Hamza Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bol ve bereketli bir sezon geçirildiğini söyledi.

Son yılların en bol hamsi döneminin yaşandığını belirten Köksoy, "Çok güzel bir bolluk var. Vatandaşlar kilolarca balık alıp dondurucuya koyuyor. Bu bolluk sürecek gibi duruyor. Hamsinin fiyatı biraz daha düşebilir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hasan Yumak ise fiyatı ucuzlayan hamsinin yüzleri güldürdüğünü dile getirdi.

Tezgahların hamsiyle hareketlendiğini aktaran Yumak, "Herkesin ulaşabileceği bir rakam, bol bol alıp yemek lazım." dedi.

Raif Denizli ise 5 kilogram hamsi aldığını belirterek, ucuzlayan balık fiyatlarından dolayı memnun olduklarını kaydetti.

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi vatandaşlardan ilgi görüyor

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