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Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

24.10.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Dilaverbey Mahallesi, Ferhat Ağa Sokak'ta sahibinin ismi öğrenilemeyen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.

Öte yandan ev sahibinin beslediği güvercinlerin itfaiye ekiplerince kafeslerden çıkarılarak gökyüzüne salındığı öğrenildi.

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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Anahtar Kelimeler:
yangın

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