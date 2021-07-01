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Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

01.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

EDİRNE(AA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarının daha özenli korunması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Beksaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de Osmanlı mirası kabristanlar ve mezar taşlarının azaldığını söyledi.

Birçok yerde sergilenen taşların, büyük kabristanlardan arta kalan tek tük örnekler olduğunu belirten Beksaç, " Esasında Edirne'nin eski fotoğraflarına baktığımız zaman taşların muhteşem örneklerinin olduğunu, ecdadın varlığını burada ne kadar net ortaya koyduğunu görüyoruz." dedi.

Beksaç, Osmanlı mezar taşı örneklerinin sadece fotoğraflarda kaldığını ve Edirne'de tarihi kabristanlara gerçek anlamda sahip çıkılmadığını savundu.

Kentteki birçok yerde, toprak altında kalan kabristan alanlarının olduğunu dile getiren Beksaç, "Osmanlı'da insanlar kabristanın ne kadar önemli olduğunu bilir ve buna sahip çıkardı. Osmanlı kaçmazdı, korkmazdı, pisletmezdi, özenli şekilde korurdu." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Beksaç, kentteki tarihi kabristanları koruma konusunda geç kalındığını kaydederek "1992'de tespit ettiğimiz kabristan alanlarının artık üçte ikiden fazlası yok. Artık sadece küçücük alanlar kaldı. Bari onları koruyalım da ecdada karşı hürmetimizi saklayalım. Bu kabristanlar bizim tapumuz, bizim ecdatla bağlarımız, bu kabristanlar bizim ruhumuz, kimliğimiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi

Edirne'de Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanların daha özenli korunması istendi
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