Alınan bilgiye göre, nehir kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, alanın yanındaki çiftlik evine sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangında çiftlik evi zarar gördü

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