Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi kuruldu.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kurulan merkezde, pazara gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de aşılarını olabiliyor.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, merkezi ziyaret etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının üstün gayretler göstererek aşı uygulamasına devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede aşı çalışmalarına destek verdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın aşı uygulamasına daha kolay erişebilmesi için 'Pazara Çıkmışken Aşını Ol' kampanyasını başlattık. Tüm hemşehrilerimizi aşı kampanyasına davet ettik. Randevusuz dedik, bu çok önemliydi. Büyük ilgi var. Türkiye aşılamada dünyaya göre ileri seviyelerde. Biz aşılamada birinciliğimizi sürdürmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz."