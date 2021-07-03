YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

03.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi kuruldu.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kurulan merkezde, pazara gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de aşılarını olabiliyor.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, merkezi ziyaret etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının üstün gayretler göstererek aşı uygulamasına devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede aşı çalışmalarına destek verdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın aşı uygulamasına daha kolay erişebilmesi için 'Pazara Çıkmışken Aşını Ol' kampanyasını başlattık. Tüm hemşehrilerimizi aşı kampanyasına davet ettik. Randevusuz dedik, bu çok önemliydi. Büyük ilgi var. Türkiye aşılamada dünyaya göre ileri seviyelerde. Biz aşılamada birinciliğimizi sürdürmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu

Edirne'de pazar yerinde Kovid-19 aşı uygulama merkezi oluşturuldu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Edirne Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:37
Öğle
13:23
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:51

Edirne Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cumartesi

Altıerler Eczanesi
Merkez
Edirne Cent Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.