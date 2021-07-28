Edirne'de popülasyonu artan "dantel böceği"ne karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de son günlerde sık görülmeye başlanan dantel böceğine karşı kentin birçok noktasında ilaçlama yapılıyor.

Özellikle yeşil alanlar başta olmak üzere, popülasyonunda artış yaşanan bölgelerde dantel böceğine karşı belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dantel böceğindeki artışın iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Sıcak hava ve yaz yağışlarının yetersiz olmasına bağlı olarak böcek popülasyonunun da arttığını dile getiren Tanrıkulu, "Dantel böceği özellikle kışların çok sıcak geçtiği ve nisan yağmurlarının haziran ve temmuza kaydığı zamanlarda iklimin ısınması ile ne yazık ki ortaya çıkıyor. Aslında normalde de var. Fakat böyle özellikle sıcak havaların çok artması, kışın da yeterli soğuk olmaması neticesinde ve nisan yağmurlarının, yaz yağmurlarının gecikmesi neticesinde yerleşim alanlarında popülasyonu çok artıyor." diye konuştu.

Tanrıkulu, bu böceğin 2 yıldır Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi Edirne’de de ciddi popülasyona ulaştığını, insan sağlığına herhangi bir zararının olmadığını ancak yoğun şekilde ortaya çıkmasıyla doğal olarak tedirginlik yarattığını ifade etti.

Trakya Üniversitesindeki uzmanlardan görüş aldıklarını belirten Tanrıkulu, belediye olarak sabah erken saatlerde ağaçlık ve yeşil alanlarda ilaçlamaya başladıklarını, vatandaşların bir süre bu alanlardan uzak durması gerektiğini aktardı.