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Edirne'de sağanak etkili oldu

31.07.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

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