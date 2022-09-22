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Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

22.09.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, tekstil malzemesi taşıyan Ukrayna plakalı tır Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında devrildi.

Viktor Volonskyi'nin kullandığı CE 1716 CO plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tır ve dorsesinde hasar oluştu.

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

Edirne'de tekstil malzemesi taşıyan tır devrildi

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Anahtar Kelimeler:
Hamzabeyli Sınır Kapısı Tır

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