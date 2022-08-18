YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

18.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı iki köpekten biri havasızlıktan telef oldu.

Vize işlemleri için Edirne'de bulunan Vitaly Krasnolutski ve eşi, iki köpeklerini çalışır durumdaki araçlarında bırakarak Atatürk Bulvarı'ndaki Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğuna gitti.

Bir süre sonra araçtan köpek havlamaları geldiğini duyan esnaf, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çevredeki iş yerlerini gezerek araç sahibini bulmaya çalıştı.

Bu sırada köpeklerden birinin araçta hareketsiz yattığı görüldü.

Bir süre sonra koşarak aracın yanına gelen Vitaly Krasnolutski yanında anahtar olmadığını söyledi.

İtfaiye ekiplerince camı kırılan araçtaki köpekler dışarı çıkarıldı.

Baygın vaziyetteki Cane Corso cinsi "Elvis" isimli köpek üzerine su dökülerek uyandırılmaya çalışıldı.

Vitaly Krasnolutski de kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeğini kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeğin telef olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Ukraynalı çift, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çifte hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nca işlem yapıldı.

Esnaf İsmail Hartamacı, gazetecilere, köpeklerin sabah saatlerinden beri aracın içinde olduğunu, 11.00 gibi araç sahiplerinin gelip aracı çalıştırıp klimayı açtığını söyledi.

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Edirne köpek Hayvanları Koruma Kanunu

Edirne Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:18
Öğle
13:23
İkindi
17:11
Akşam
20:18
Yatsı
21:48
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.