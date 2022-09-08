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Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

08.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli ve milli silahlar, sergi alanında halka gösterildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Karaağaç'taki Lozan Anıtı önünde düzenlenen sergide, "Gözcü Mini İHA", "Cenker Haberleşme Sistemi", "MPT-76 Milli Piyade Tüfeği", "KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği", "HK 33 Piyade Tüfeği" ve "40 MM M203 Bombaatar" ve çeşitli silahlar izlenime sunuldu.

Askerler tarafından sergiyi gezenlere silahlarla ilgili teknik bilgi verildi.

Aileleriyle sergiyi gezen çocuklar ise "Vuran" ve "Hızır" zırhlı araçlarına bindirilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Sergiyi gezen Suat Eracar, AA muhabirine, silahları çok beğendiğini söyledi.

Yeni silahlar gördüklerini belirten Eracar, "Özellikle gözleme ve etkisiz hale getirme zırhlı araçlarını ilk defa gördüm. Üzerlerinde Türk markası olan cihazlar görüyoruz. Bu heyecan verici bir şey, bunları bugüne kadar gelişmiş ülkelerden alıyorduk. Ama şimdi bunlara baktığımız zaman gurur duyuyoruz. Sadece şu 2 zırhlı araca baktığımız zaman nerelerde olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Ailesiyle sergiyi gezen İbrahim Gül de Türk askeriyle gurur duyduklarını belirterek, "Gelinen nokta gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Emine Gül ise serginin Lozan Anıtı önünde düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Lozan'ın Türkiye'nin tapusu anlamı taşıdığını dile getiren Gül, "Bu bölge Karaağaç, bize savaş tazminatı olarak verildi. Bu serginin burada olması ayrıca gurur verici. Hem savunmamız hem sınırımız hem de geleceğin teminatı olarak anlamlı bir sergi." diye konuştu.

Sergi, yarına kadar gezilebilecek.

Bu arada, askeriyenin tahsis ettiği servisle vatandaşlar Karaağaç'taki kışlayı da ziyaret edebilecek.

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi

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