Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler oluşan su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu Zeytinli Kavşağı mevkisinde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Altınkum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 2060. Sokak'ın kesiştiği noktada yolda meydana gelen çökme nedeniyle bir araç yan yattı.

İlçenin diğer mahallelerindeki cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri bodrumlardaki ve caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Bölgede kısa süreli dolu yağışı da yaşandı.