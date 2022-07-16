Yaşadıkları kentlere dönmek üzere yola çıkan tatilciler, sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit-Çanakkale ve Edremit-İzmir kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı

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