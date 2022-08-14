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Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

14.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul: - "Sakin şehir unvanını alınca dışarıdan misafirlerimiz gelecek. İnşallah ilçemizde bacasız sanayi başlamış olacak, beraberinde başka yatırımları da getirecek"

Karabük'ün tarihi ve doğal güzelliklere sahip Eflani ilçesinin "sakin şehir" unvanına kavuşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Eflani Belediyesince, göletleri, yaylaları, kaya mezarları, tarihi camileri ve ormanlarıyla dikkati çeken ilçenin "sakin şehir" unvanına sahip olması amacıyla Türkiye'nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesine 2019 yılında başvuru yapıldı.

İncelemeler neticesinde eksikliklerin tamamlanması için çalışmalar sürerken, elde edilecek unvanla 19'uncu "sakin şehir" olacak Eflani'nin turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, müracaat neticesinde en son kendilerinden hava kalitesinin ölçümüyle ilgili talepte bulunulduğunu belirterek, "Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan araç talep ettik. Bakanlığımız tarafından araç tahsis edildi. Taşhan'ın önünde yaklaşık 1 ay ölçüm yapacak, hava kalitesini raporlayacak." dedi.

- "En çok turizme katkısı olacak"

Alınan raporu, dosyaya konması için Seferihisar Belediyesine teslim edeceklerini belirten Ertuğrul, "Türkiye'de 18 ilçe 'sakin şehir' üyesi. Bundan sonraki aşamada belediye yönetimi olarak Seferihisar'a gideceğiz. Burada neler yapılmış yerinde inceleme yaparak eksiklerimizi gidereceğiz. İnşallah biz de 19'uncu üye olarak 'sakin şehir' unvanımızı alacağız." diye konuştu.

Ertuğrul, Eflani'nin tanınan bir ilçe olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sakin şehir unvanını alınca dışarıdan misafirlerimiz gelecek. İnşallah ilçemizde bacasız sanayi başlamış olacak, beraberinde başka yatırımları da getirecek. Artık bütün dünyada insanların şikayeti, hızlı yaşamaktan. Hayatın hızlı akmasından, kalabalıktan ve gürültüden... Biz hem bunlardan muaf olan sakin ortamı yakalamış olacağız hem de dışarıdan bu ortamı özleyen insanları misafir edeceğiz. En çok turizme katkısı olacak."

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

- Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul: - "Sakin şehir unvanını alınca dışarıdan misafirlerimiz gelecek. İnşallah ilçemizde bacasız sanayi başlamış olacak, beraberinde başka yatırımları da getirecek"

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani "sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Eflani sakin şehir

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