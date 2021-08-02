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Efsane yıldızların son görüntüleri şaşırttı

02.08.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sahalarında bir dönem performanslarıyla fırtına estiren, golleri ve asistleriyle öne çıkan yıldızların son halleri görenleri şaşırttı. Efsane isimlerin yıllar içindeki müthiş değişimleri dikkat çekti.

Bir zamanlar yeşil sahalarda fırtınalar estiren isimlerde değişimler nasıl dersiniz? İşte başta Süper Lig'de forma giyen futbolcular olmak üzere ünlü yıldızların yıllar içerisindeki değişimi...

ABEL XAVIER

Galatasaray'da 2003'te Liverpool'dan gelerek kiralık olarak stoperde forma giydi.

OSVALDO NARTALLO

OSVALDO NARTALLO
Türkiye'ye gelen ilk Arjantinli futbolcu. 1993-1994 sezonunda siyah-beyazlı takımda forma giydi. Bir sonraki sezon Petrol Ofisi'ne transfer oldu. Beşiktaş'ta oynadığı süre içerisinde 37 maçta görev aldı ve 10 tanesi ligde olmak üzere 13 gol attı.

ADRIANO

ADRIANO
Flamengo'da yetişen Brezilyalı yıldız, özellikle Inter'deki performansı ve attığı gollerle adından söz ettirmişti. Adriano, Parma, Inter, Fiorentina ve Roma'da forma giymişti.

CAREW

CAREW
Beşiktaş'ta 2004-2005 sezonunda santrfor olarak forma giydi.

SONG

SONG
2004-2008 yılları arasında Galatasaray'da, 2008-2010 yılları arasında Trabzonspor'da forma giydi. Savunmanın göbeğinde görev yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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