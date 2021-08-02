Efsane yıldızların son görüntüleri şaşırttı

Bir zamanlar yeşil sahalarda fırtınalar estiren isimlerde değişimler nasıl dersiniz? İşte başta Süper Lig'de forma giyen futbolcular olmak üzere ünlü yıldızların yıllar içerisindeki değişimi...

OSVALDO NARTALLO

Türkiye'ye gelen ilk Arjantinli futbolcu. 1993-1994 sezonunda siyah-beyazlı takımda forma giydi. Bir sonraki sezon Petrol Ofisi'ne transfer oldu. Beşiktaş'ta oynadığı süre içerisinde 37 maçta görev aldı ve 10 tanesi ligde olmak üzere 13 gol attı.