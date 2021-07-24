Ege Bölgesi'nin turistik ilçelerinde hem tatil hem de dönüş yolculuğu devam ediyor

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı nedeniyle İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde tatil yoğunluğu devam ederken, tatilcilerin dönüş yolculuğu da sürüyor.

Bayram tatilinde Çeşme'yi tercih edenlerden bir kısmı ilçede konaklamayı sürdürüyor. Çeşme'nin en çok tercih edilen plajlarından Ilıca'da rüzgarlı havaya rağmen yoğunluk cumartesi günü de devam etti.

Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.

Tatilcilerden Oğuzhan Erçetin, Almanya'da yaşadığını, Antalya'dan sonra Çeşme'ye geldiğini söyledi. İlçede ilk kez tatil yaptığını aktaran Erçetin, havalimanında kiralık araç bulmakta zorlandığını ifade etti.

Erçetin, bayram nedeniyle Antalya gibi Ege Bölgesi'nin de dolu olduğunu belirterek, "Çeşme çok güzel. Rüzgara denk geldik ama denizi çok güzel." dedi.

Bahri Alkan da bayramdan önce Mersin'den Çeşme'ye geldiğini, daha önce de ziyaret ettiği ilçenin önceki döneme göre çok daha kalabalık olduğunu kaydetti.

- Kuşadası ve Didim

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de tatillerini devam ettirenler yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Green Beach, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ve Karaova'dan Güzelçamlı ya kadar uzanan sahil şeridi tatilcilerin akınına uğradı.

Tatil yapanlar plajların yanı sıra su parklarında vakit geçirdi.

Didim'de ise özellikle dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.

- Söke'de araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinde Didim, Kuşadası ve Bodrum ilçelerini tercih edenlerden bazıları da yaşadıkları şehirlere dönmeyi sürdürüyor.

Turizm merkezlerine gidenlerin kullandığı Söke-Bodrum kara yolunda zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu bölgede özellikle Yenidoğan, Muradiye, Bağarası, Novada ve Sazlı kavşaklarındaki trafik ışıklarında araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.