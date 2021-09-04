Ege otları kavurması nasıl yapılır? MasterChef Ege otları kavurması tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen programı MasterChef'in son bölümünde Ege otları kavurması yapıldı. Ege Bölgesi'nin sevilen lezzetlerinden olan bu kavurmanın tarifi merak konusu oldu. İşte sağlık açısından da oldukça yararlı olan Ege otları kavurması tarifi..

MASTERCHEF EGE OTLARI KAVURMASI NASIL YAPILIR?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde yapılan Ege otları kavurması merak edilen tarifler arasında bulunuyor. Sevilen tarifin malzemeleri ve nasıl yapıldığı araştırılıyor.

MALZEMELERİ NELER? 1 orta boy soğan Pazı Turp otu Tuz Kırmızıbiber Zeytinyağı Isırgan Pırasa (yeşil kısımları) Ebegümeci Ispanak

EGE OTLARI KAVURMASI TARİFİ... İlk olarak pırasanın yeşil kısımları ve soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağında kavurun. Daha sonra üzerine yine ufak ufak doğradığınız otları atıp kısık ateşte renkleri iyice geçene kadar kavurun. Otlar suyunu bırakacağı için ayrı şekilde su eklemeye gerek yok.