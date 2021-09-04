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Ege otları kavurması nasıl yapılır? MasterChef Ege otları kavurması tarifi ve malzemeleri neler?

04.09.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in son bölümünde Ege otları kavurması yapıldı. Dokunulmazlık oyunu yemeklerinden biri olan Ege otları kavurmasının tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki Ege otları kavurması nasıl yapılır? MasterChef Ege otları kavurması tarifi ve malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

TV8'in sevilen programı MasterChef'in son bölümünde Ege otları kavurması yapıldı. Ege Bölgesi'nin sevilen lezzetlerinden olan bu kavurmanın tarifi merak konusu oldu. İşte sağlık açısından da oldukça yararlı olan Ege otları kavurması tarifi..

MASTERCHEF EGE OTLARI KAVURMASI NASIL YAPILIR?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde yapılan Ege otları kavurması merak edilen tarifler arasında bulunuyor. Sevilen tarifin malzemeleri ve nasıl yapıldığı araştırılıyor.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
1 orta boy soğan Pazı Turp otu Tuz Kırmızıbiber Zeytinyağı Isırgan Pırasa (yeşil kısımları) Ebegümeci Ispanak

EGE OTLARI KAVURMASI TARİFİ...

EGE OTLARI KAVURMASI TARİFİ...
İlk olarak pırasanın yeşil kısımları ve soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağında kavurun. Daha sonra üzerine yine ufak ufak doğradığınız otları atıp kısık ateşte renkleri iyice geçene kadar kavurun. Otlar suyunu bırakacağı için ayrı şekilde su eklemeye gerek yok.
Ancak eğer çok kuru kalırsa 1 çay bardağı su eklenebilir. Tuzunu ve kırmızıbiberini ilave edip ocaktan almalısınız. E son üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis edebilirsiniz ya da pişmeye yakın yumurta kırarak da servise hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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