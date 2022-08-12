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Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

12.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansınca imzalanan protokol ile Eğil ilçesinde 6 elektrikli tekne turistlerin hizmetine sunulacak, 100 kadın verilecek eğitimin ardından tekstil sektöründe istihdam edilecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da elektrikli tekne kullanılması ve "Dom" olarak bilinen 100 Roman kadının istihdamının sağlanması için protokol imzalandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cazibe merkezleri programı kapsamında da ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Su, bugüne kadar 41 projeye 282 milyon 8 bin lira destek sağlandığını belirtti.

Su, bugün de iki önemli projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini anlatarak, Eğil ilçesinin turizm açısından son dönemde hızlı bir gelişme gösterdiğine işaret etti.

İlçenin peygamberler kabirleriyle, Asur Kalesi ile son dönemde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini belirten Su, turistlerin baraj gölünde bugüne kadar fosil yakıtlı tekneyle gezme imkanı bulduğunu kaydetti.

Diyarbakır'ın içme suyunun korunması açısından fosil yakıtlı teknelerin nisan ayından beri baraj gölünde faaliyetine izin vermediklerini anımsatan Su, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Eğil Belediyesi'nin ortak yürüttüğü projeyle 6 elektrikli tekneyi turistlerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Su, bu önemli projenin toplam bütçesinin 14 milyon 479 bin 45 lira olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun 11 milyon 483 bin 136 lirasını Bakanlık desteği olarak aldık. Böylece orada sağlıklı içme suyu teminin devamı noktasında önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Baraj gölümüzde su kalitesinin ölçümü için de bir cihaz alıyoruz. Su kalitesinin sürekli ölçümünü gerçekleştirmiş olacağız. Böylece sağlıklı ve temiz su içme konusundaki ihtiyaçlar karşılanmış ve suyun kirletilmemesi sağlanmış olacak. Diğer taraftan turizm açısından çevre dostu bir turizm faaliyetini de gerçekleştirmiş alacağız."

- 100 kadın istihdam edilecek

Vali Su, "Dom" kadınlar için de proje hazırladıklarını belirterek, bu projeyle tekstil sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek bakımından 100 kadına eğitim verileceğini ifade etti.

18-35 yaş arası kadınları eğitimin ardından tekstil sektöründe istihdama kavuşturacaklarını dile getiren Su, "Projenin bütçesi 1 milyon 339 bin 700 lira. Yaklaşık 1 milyon 205 bin 730 lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız karşılıyor. Bu anlamda ilimizde yaşayan Roman vatandaşlarımıza böyle güzel hizmeti sunmuş olacağız." dedi.

Törende daha sonra, Vali Su ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral tarafından iki projenin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı.

Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

- Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansınca imzalanan protokol ile Eğil ilçesinde 6 elektrikli tekne turistlerin hizmetine sunulacak, 100 kadın verilecek eğitimin ardından tekstil sektöründe istihdam edilecek

Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

Eğil'de elektrikli tekne kullanımı ile "Dom" kadınların istihdamı için protokol imzalandı

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