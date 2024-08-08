Egonu tek başına bir ordu gibi! 24 sayı atarak Filenin Sultanlarını yarı finalde saf dışı bıraktı! "Robot bu kesin"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı. İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İtalya'da maça Egonu'nun performansı damga vurdu.
Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.
Millilerimiz karşısında 24 sayı bulan Egonu, İtalya'ya galibiyeti getirdi. Egonu'nun dominant performansı sonrası sosyal medyada Türk taraftarlar yüzlerce yorumda bulundu.