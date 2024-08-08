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Egonu tek başına bir ordu gibi! 24 sayı atarak Filenin Sultanlarını yarı finalde saf dışı bıraktı! "Robot bu kesin"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.08.2024 22:59
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Her maç olduğu gibi bu maçta da İtalya'nın en iyi oyuncusu olan Egonu toplamda 24 sayı üreterek yarı finale damga vurdu. Egonu'nun bu performansı sonrası sosyal medyada Türk taraftarlar isyan bayrağı açtı...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı. İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İtalya'da maça Egonu'nun performansı damga vurdu.

DÜNYA SIRALAMASINDA DÖRDÜNCÜ OLDUK

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Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Millilerimiz karşısında 24 sayı bulan Egonu, İtalya'ya galibiyeti getirdi. Egonu'nun dominant performansı sonrası sosyal medyada Türk taraftarlar yüzlerce yorumda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Olimpiyat Oyunları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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